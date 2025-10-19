Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 23

Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, desazolve, impermeabilización, cambio de techumbres y pisos figuran entre las principales necesidades planteadas por las directivas de los 47 mercados de la alcaldía Venustiano Carranza a partir de un censo que realizaron las autoridades de la demarcación para contar con un diagnóstico sobre los inmuebles.

De las órdenes de mantenimiento y vulnerabilidad se advierten opiniones técnicas de “riesgo alto” en materia de protección civil, como en el caso de cableado en el mercado 409 Minillas, en la colonia Quinto Tramo 20 de Noviembre, que además reportó fisuras en la techumbre, por donde se filtra agua.

Este centro de abasto carece de programa interno de protección civil, zona de seguridad y rutas de evacuación, accesos obstruidos con enseres y mercancía y entre más de una veintena de requerimientos, la sustitución integral de piso, reparación de escalones de acceso al estacionamiento, que requiere rehabilitación del asfalto y el retiro de cajas y vehículos descompuestos.

En el mercado 187 Aviación Civil, en la colonia del mismo nombre, es necesario revisar un muro adjunto al Cendi que presenta fracturas en el concreto que sostiene la reja del andén.

En el caso del popular mercado de Jamaica, con 67 años de antigüedad, también requiere impermeabilización, cambio de techumbre, canaletas y tubos de bajada de agua pluvial, así como el rediseño del drenaje, de donde brota agua en temporada de lluvias.