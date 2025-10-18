De la Redacción

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 27

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones al estatuto ergánico del organismo público escentralizado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segamex), con la finalidad de eliminar sus atribuciones en Leche para el Bienestar y lo relativo a fertilizantes, además de concluir el proceso de desincorporación por fusión con Alimentación para el Bienestar –que incluye la transferencia de recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales– para que asuma las funciones, derechos y obligaciones de Segalmex.

En cuanto a fertilizantes, el documento señala que la Sader cuenta con la Dirección General de Fertilizantes para el Bienestar, encargada de dirigir, planear, coordinar e implementar acciones y estrategias que permitan asegurar su distribución oportuna, por lo que se requiere eliminar del citado estatuto lo relativo a dichas sustancias.