Sábado 18 de octubre de 2025, p. 27
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones al estatuto ergánico del organismo público escentralizado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segamex), con la finalidad de eliminar sus atribuciones en Leche para el Bienestar y lo relativo a fertilizantes, además de concluir el proceso de desincorporación por fusión con Alimentación para el Bienestar –que incluye la transferencia de recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales– para que asuma las funciones, derechos y obligaciones de Segalmex.
En cuanto a fertilizantes, el documento señala que la Sader cuenta con la Dirección General de Fertilizantes para el Bienestar, encargada de dirigir, planear, coordinar e implementar acciones y estrategias que permitan asegurar su distribución oportuna, por lo que se requiere eliminar del citado estatuto lo relativo a dichas sustancias.
Las modificaciones establecen que un objetivo común de Sader y Alimentación para el Bienestar, es promover la autosuficiencia alimentaria del país, por lo que podrán intercambiar información técnica, de recursos humanos y financieros.
Destacan que cuando se transfieran granos o recursos financieros “se vigilará, con todo cuidado, que se formalice adecuadamente la transacción para realizar los registros contables correspondientes, y para que los entes controladores cuenten con información clara.