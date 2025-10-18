E

l pasado mes de septiembre, durante el XXI Foro Internacional de Música Tradicional, organizado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuve la oportunidad de exponer acerca de los 45 años de trayectoria de Pepe Frank en el campo de la música infantil. Si 45 años son muchos, lo son más cuando se suma todo su trabajo previo dentro del movimiento de la música folklórica y de la nueva canción latinoamericana.

Hijo de migrantes, desde niño comenzó su conocimiento musical escuchando la música popular de esa época debido a que la señora que lo cuidaba tenía todo el día el radio prendido. Posteriormente, a la edad de 12 años, con algunos compañeros de la secundaria formó su grupo y comenzó a tocar el rock de esa época, hasta que se topó con el bossa nova y descubrió que la guitarra tiene más posibilidades.

Un día escuchó a Atahualpa Yupanqui, luego a Violeta Parra, a Víctor Jara, a Daniel Viglietti y a muchos artistas que en ese tiempo utilizaban los elementos de la música folklórica y componían de alguna manera contestaria a la realidad que se estaba viviendo. Fue en esta etapa en la que Pepe Frank encontró una consonancia con las ideas que iba adquiriendo y desde ese entonces fueron los comienzos de una búsqueda y una conciliación de su vida política con su crecimiento artístico.

Tuve la fortuna de conocer a Pepe Frank, porque un día, a mediados de los años 70, los amigos del barrio donde vivía me invitaron al Canal 13, ubicado en la calle de Mina, porque allí había un taller de música latinoamericana que era parte del programa Pampa Pipiltzin, el cual era impartido por René Villanueva y Pepe Frank. En ese tiempo, ambos músicos pertenecían a los grupos Los Folkloristas y Papalote, respectivamente. Desde niño yo conocí a René Villanueva porque mis padres me llevaban al Foro Abierto de La Casa del Lago, donde los domingos al mediodía se presentaban Los Folkloristas. Mi padre había adquirido algunos de sus primeros discos editados por Gamma y solíamos escucharlos en casa. En ese tiempo, como ya andaba yo con la inquietud de la música latinoamericana, ya me había aprendido varias canciones y solía ir a eventos donde se presentaban diferentes grupos de este movimiento. En uno de ellos se presentó el grupo Citlalli, en el que tocaba previamente Pepe Frank, pero no había tenido la oportunidad de tener un acercamiento.

Entre semana se realizaba el taller y los días viernes íbamos a las nuevas instalaciones del Canal 13 en el Ajusco a presentarnos, pero para nuestra mala fortuna, no duró mucho tiempo desde nuestro ingreso al taller, porque fue cancelado. Lamentablemente, nos convertimos en niños huérfanos musicales, pero afortunadamente, a petición nuestra, Pepe accedió a darnos lecciones de música de manera desinteresada, con las que logré afianzar mis conocimientos musicales.