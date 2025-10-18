▲ El secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, visitó ayer Torreón, Saltillo y Monclova, en Coahuila, para evaluar el trabajo de los coordinadores de la 4T en el estado, donde el próximo año se renovará el Congreso. En redes sociales expuso que se redoblan “esfuerzos para cumplir con metas organizativas” y llamó a sumarse al partido guinda. Foto tomada de redes