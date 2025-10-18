Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 8

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó ayer que tres ciudadanos mexicanos murieron en un accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con una nota informativa difundida por la cancillería, la aeronave privada, con matrícula mexicana, se desplomó en esa zona del estado, provocando la muerte de sus tres ocupantes.

El consulado de México en Detroit activó de inmediato el protocolo de atención a emergencias y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath y con las autoridades locales para conocer los avances de las investigaciones sobre las causas del accidente.