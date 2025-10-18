Sábado 18 de octubre de 2025, p. 8
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó ayer que tres ciudadanos mexicanos murieron en un accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos.
De acuerdo con una nota informativa difundida por la cancillería, la aeronave privada, con matrícula mexicana, se desplomó en esa zona del estado, provocando la muerte de sus tres ocupantes.
El consulado de México en Detroit activó de inmediato el protocolo de atención a emergencias y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath y con las autoridades locales para conocer los avances de las investigaciones sobre las causas del accidente.
La dependencia informó que el consulado se comunicó con las familias de las víctimas para ofrecerles asistencia y acompañamiento consular, además de colaborar con las autoridades estadunidenses en los procedimientos para la repatriación de los cuerpos.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”, señaló el comunicado.
Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas fallecidas ni los detalles sobre las circunstancias del siniestro, que continúa bajo investigación por las autoridades competentes en Michigan.