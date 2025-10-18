▲ Chema Tapia en un acto de campaña el año pasado, al competir por la presidencia municipal de Querétaro. Foto tomada de redes

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la de-cisión de Morena de crear una comisión especial encargada de revisar los historiales de quienes buscan incorporarse al movimiento, para que se haga una revisión más detallada y la aceptación no dependa sólo de una persona, aun cuando sea un dirigente.

Al pregunta expresa sobre la polémica que envuelve a José María Tapia Franco, director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, señalado de haber incurrido en actos de corrupción y de quien se dice que aspira a ser candidato a gobernador de Querétaro, la mandataria fue cautelosa y remitió la responsabilidad a la dirigencia morenista.

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, trató de deslindarse de Chema Tapia y aseguró que no forma parte del movimiento de la 4T, a pesar de que en junio de 2024 contendió bajo las siglas del guinda para presidente municipal deQuerétaro.

Sobre las acusaciones que pesan en contra del político, Alcalde declaró: “Quiero aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, no forma parte de Morena”.

Insistió: “Nosotros incluso ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena”, sino del PVEM.