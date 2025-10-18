Sábado 18 de octubre de 2025, p. 8
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la de-cisión de Morena de crear una comisión especial encargada de revisar los historiales de quienes buscan incorporarse al movimiento, para que se haga una revisión más detallada y la aceptación no dependa sólo de una persona, aun cuando sea un dirigente.
Al pregunta expresa sobre la polémica que envuelve a José María Tapia Franco, director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, señalado de haber incurrido en actos de corrupción y de quien se dice que aspira a ser candidato a gobernador de Querétaro, la mandataria fue cautelosa y remitió la responsabilidad a la dirigencia morenista.
Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, trató de deslindarse de Chema Tapia y aseguró que no forma parte del movimiento de la 4T, a pesar de que en junio de 2024 contendió bajo las siglas del guinda para presidente municipal deQuerétaro.
Sobre las acusaciones que pesan en contra del político, Alcalde declaró: “Quiero aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, no forma parte de Morena”.
Insistió: “Nosotros incluso ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena”, sino del PVEM.
Poco después, en su página elec-trónica, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, retomó el video con esa respuesta de Alcalde e incluyó una foto de fines de mayo de 2024, en la cual el ex priísta Tapia, aspirante en ese entonces a la presidencia municipal de Querétaro por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, que integraron Morena, PVEM y PT en la entidad, aparece con la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en un mitin de campaña, vestido con una camisa guinda.
Perdió esa elección por más de 10 puntos, pero se especula que buscará la candidatura al gobierno de Querétaro por Morena o el Verde.
–¿Deberían tener un mejor filtro para que los candidatos, aunque sean coaliciones, no tengan este tipo de señalamientos?, se le preguntó a la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera.
“A mí ya no me toca esa parte”, dijo, pero resaltó que sí puede opinar y, en ese sentido, le parece muy bien “que la actual dirigencia de Morena haya decidido, por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, la organización o de sólo el Comité Ejecutivo, sino una comisión que haga un análisis de quién puede ser candidato de Morena o de las coaliciones”.