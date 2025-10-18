E

l 12 de octubre de 1925, en una fausta ceremonia celebra-da a partir del mediodía en elteatro Degollado, que ya en-tonces era el más catrín de la ciudad, fue declarada y festinada la fun-dación de la Universidad de Guadalajara, precisamente con este mismo nombre.

Hace una semana pudieron haberse celebrado con la mayor dignidad los primeros 100 años de vida, aunque hubo un pequeño paréntesis de unos tres meses, a fines de 1933, y otro de casi tres años (de 1935 a 1937) en que los trabajos continuaron en calidad de una Dirección General de Estudios Superiores. Fue incluso el caso de que, cuando la institución dejó de ser “dirección”, quien estaba al frente de ella pasó de “director” a ser llamado “rector”.

De hecho, hubo estudiantes un tanto despistados que nunca cayeron en la cuenta de que, durante esos tres años, la institución en que estudiaban era reconocida oficialmente como Dirección de Estudios Superiores y no como universidad.

Desde entonces a la fecha no ha habido ya interrupciones mayores en la casa de estudios, aunque sí ha pasado por épocas, desgraciadamente largas, que estuvieron en manos verdaderamente gangsteriles que vivieron a sus costillas e impidieron el buen desarrollo académico.

No fue hasta los años 80 cuando comenzó una época en que los criterios académicos se irían imponiendo, mayormente cuando, a partir de 1989, el advenimiento del licenciado Raúl Padilla López abrió las puertas para dar paso a un desarrollo académico que la llevó a ser, como lo es ahora, una de las mejores del país.

Además de acciones de primera línea, que han alcanzado prestigio internacional, como el Festival de Cine, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el establecimiento de una de las mejores bibliotecas públicas del país, entre otras más, así como el enaltecimiento de la docencia y, sobre todo de la investigación científica, que casi no había existido antes de los años 90, así como la incorporación de sus mejores elementos que, con anterioridad prácticamente salían huyendo al terminar sus estudios de licenciatura, en busca de algo mejor dentro o fuera del país.