Sergio Ocampo y Alfredo Valadez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 7

Por incumplir medidas correctivas, la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cinco áreas de la mina Los Filos/ El Bermejal, de la empresa canadiense Equinox Gold, ubicada en inmediaciones del ejido Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en Guerrero.

Previamente, la Profepa había ordenado a la compañía adoptar medidas urgentes para corregir las irregularidades detectadas y erradicar los riesgos asociados, indicaciones que no se acataron en su totalidad, explicó la dependencia.

Destacó que la clausura de las cinco áreas será retirada hasta que la empresa cumpla con todas las medidas que le fueron impuestas y la Profepa verifique que ya no representan un riesgo para el medio ambiente.

La primera tiene que ver con la mina subterránea, al ocupar una superficie mayor de la que tiene autorizada. La segunda, con dos depósitos de residuos, que presentan problemas de estabilidad.

La tercera, con el patio de lixiviación, porque no cuenta con infraestructura para impedir el ingreso de animales y presenta acumulación de líquido que podría derramarse fuera de ese lugar. La cuarta corresponde a una área donde se apilan jales que pueden esparcirse; la quinta no se precisó.