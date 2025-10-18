▲ La inclusión ha sido limitada para indígenas, discapacitados y personas de la diversidad sexual, mencionó la morenista Reyna Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Foto Víctor Camacho

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 6

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio, se comprometió a promover que en la reforma electoral constitucional que está ahora en consulta pública, se establezca que los mecanismos de inclusión y representación política, sean de carácter permanente y que los partidos postulen candidaturas de integrantes de grupos en situación de discriminación, en proporciones mínimas definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el foro Acciones afirmativas en el marco de la reforma electoral, en el que participaron académicos, jóvenes y representantes de la comunidad LGBT+, la senadora de Morena coincidió en que la inclusión ha sido limitada para indígenas, discapacitados y personas de la diversidad sexual, y se debe promover que tengan el mismo derecho de ocupar espacios en la toma de decisiones.

La senadora del partido guinda puso varios ejemplos de ello. Para la Cámara de Diputados, expuso, se postularon 30 candidatos indígenas, 21 por el principio de mayoría relativa y nueve plurinominales.