Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 5

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una nueva sanción a la empresa farmacéutica Loeffler, SA de CV, consistente en una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el gobierno federal.

Según la información publicada ayer por la dependencia, la medida fue aplicada a través del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como parte de un expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas de 2021 (SAN-011/2021), debido al incumplimiento del contrato 190214 ME, derivado de la no entrega de 5 mil 320 envases de la clave 010.000.105.00 en el Centro Nacional de Distribución.

La sanción fue notificada el 3 de octubre y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La Secretaría precisó que la resolución se dictó conforme a los parámetros establecidos en la Ley para la graduación de sanciones, y recordó que Loeffler tiene derecho de impugnar la determinación.