Sábado 18 de octubre de 2025, p. 5
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una nueva sanción a la empresa farmacéutica Loeffler, SA de CV, consistente en una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el gobierno federal.
Según la información publicada ayer por la dependencia, la medida fue aplicada a través del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como parte de un expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas de 2021 (SAN-011/2021), debido al incumplimiento del contrato 190214 ME, derivado de la no entrega de 5 mil 320 envases de la clave 010.000.105.00 en el Centro Nacional de Distribución.
La sanción fue notificada el 3 de octubre y publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, la empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La Secretaría precisó que la resolución se dictó conforme a los parámetros establecidos en la Ley para la graduación de sanciones, y recordó que Loeffler tiene derecho de impugnar la determinación.
La nueva resolución ocurre un día después de que la misma dependencia informó la anulación de otra sanción impuesta previamente dentro del mismo expediente SAN-011/2021. En una circular publicada el jueves en el DOF, la Secretaría informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de una inhabilitación de 45 meses y una multa de 1.9 millones de pesos, emitidas en 2021 por el Órgano Interno de Control del Issste.
Esa resolución judicial, dictada el 28 de abril de 2025, reconoció parcialmente los argumentos de la empresa sobre presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo SAN-011/2021, lo que llevó a la cancelación formal de la sanción el pasado 22 de septiembre.
Con esta nueva medida, Loeffler enfrenta nuevamente restricciones para participar en contrataciones públicas.