Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 5

La jueza federal Salma Martínez Macías, con sede en Torreón, Coahuila, impuso prisión preventiva al abogado Gerardo Covarrubias, acusado de evasión fiscal de 160 millones de pesos en el ejercicio 2019, y a quien se le ha identificado como uno de los principales involucrados con un fraude a través de pensiones ilícitas que han afectado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) por un monto de alrededor de 16 mil millones de pesos.

Durante una audiencia que duró más de 10 horas, la defensa –integrada por seis litigantes– de Covarrubias Huízar solicitó la duplicidad del plazo (de 72 a 144 horas) para que se defina si es vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de evasión fiscal.

El abogado fue detenido el pasado jueves cuando circulaba en un vehículo en Gómez Palacio, Durango, y posteriormente fue puesto a disposición de la jueza Martínez Macías.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Torreón, Covarrubias escuchó la imputación de los cargos en su contra y su defensa buscó que no se le dictara prisión preventiva.

Asimismo, siguen en desahogo los casos en los que ha sido señalado de encabezar litigios en los que de manera ilícita y con la complicidad de funcionarios de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje y de funcionarios del Issste, se otorgaron pensiones con montos que no correspondían a los derechos de los beneficiarios, lo cual generó afectaciones millonarias al instituto.

Vinculan a implicado en caso de lavado en financiera

A su vez, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo vinculación a proceso contra un hombre que fue identificado como José R, firmante autorizado en la cuenta bancaria de la empresa Novedades Nova, utilizada para operar recursos ilícitos de la financiera Black Wallstreet Capital, presuntamente relacionados con el cártel de Cali.