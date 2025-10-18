Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

A tres años de que ocurrir el hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional conocido como el Guacamaya leaks, el cual nunca fue reconocido oficialmente por la dependencia, el general Ricardo Trevilla, actual secretario señaló ayer: “De lo que pasó en ‘Guacamayas’, eso fue una falla humana, y no eran (correos electrónicos) encriptados, eso era Internet común, eso es”.

Presente en la conferencia presidencial para dar cuenta de las acciones del Ejército mexicano en la emergencia provocada por las lluvias intensas de hace una semana en cinco entidades, Trevilla rechazó un nuevo episodio similar, ahora presuntamente efectuado por integrantes de la Universidad de San Diego, que habrían ingresado a la información no encriptada de la secretaría.

“Todos nuestros sistemas de comunicaciones, de transmisiones, son encriptados, técnicamente todos (…) todos son medios seguros y están funcionando todos adecuadamente”, declaró el general