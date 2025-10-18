Andrea Becerril

Las modificaciones a la Ley de Amparo que ayer entraron en vigor van a permitir agilizar ese recurso de defensa de los ciudadanos, toda vez que los juicios ya no podrán extenderse hasta 10 años, como ocurría, pues los jueces tendrán un plazo de tres meses para emitir la resolución, advirtieron senadores de Morena que dictaminaron esa reforma y consideran que la campaña en contra de la reforma es sólo para defender privilegios de las élites.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, rechazó que se anule el amparo en créditos fiscales y en cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lo que se suprime, declaró, es la suspensión provisional que se concedía, sin ir al fondo del asunto, con base sólo en lo expuesto por el quejoso, lo que permitió, por ejemplo, dijo, descongelar las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna y de muchos otros casos de lavado de dinero.

Magistrado en retiro, el legislador sinaloense, recalcó que el amparo no se niega, sólo que antes de la suspensión definitiva el quejoso debe demostrar que los recursos congelados son de procedencia legal. Ambas partes, quien demanda el amparo y la autoridad, tienen la posibilidad de presentar pruebas en una audiencia incidental y después de ella el juez decide .

Es una modificación, detalló, que “tiene que ver con una problemática actual, que es el uso del sistema financiero para encubrir la obtención de recursos que provienen de actividades ilícitas” y además es congruente con la evolución del amparo a lo largo de los años.

En cuanto a una impartición de justicia más pronta, Inzunza resaltó que además de los plazos a jueces, magistrados y ministros, la reforma permitirá que en unos dos años toda la tramitación del juicio de amparo sea digitalizada y sólo excepcionalmente de la forma tradicional.