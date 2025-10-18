H

ace 29 años, un 12 de octubre, se conformó la red de pueblos, naciones, tribus y barrios originarios más representativa en los por lo menos últimos 100 años. Se trata del Congreso Nacional Indígena (CNI), nacido por el llamado del EZLN a un Foro Nacional y a la participación en los diálogos de San Andrés Larráinzar, celebrados en Los Altos de Chiapas. Los diálogos de San Andrés siguen siendo el ejercicio de intercambio más importante y representativos entre comisionados de los pueblos.

Marichuy, una de las más de tres mil asistentes a la fundación de la nueva red de pueblos indígenas, anunció, en el marco del quinto aniversario de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, una convocatoria a la realización de las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso, a través de “acciones, reuniones, foros, conferencias y actividades culturales de toda índole”, del 12 de octubre de 2025 al 12 de octubre de 2026, con el propósito de fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía, así como la organización del CNI.