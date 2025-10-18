▲ Opositores del presidente argentino, Javier Milei, se manifiestan antes de su llegada a un mitin que se frustró debido al rechazo generalizado con el que se encontró, por lo que sólo pudo estar cinco minutos en el lugar. Foto Afp

Stella Calloni

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 19

Buenos Aires. “El 26 (de octubre) es (el presidente Javier) Milei o Argentina”, dijo ayer en un mensaje la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien luego saludó desde el balcón de su departamento, donde transcurre su prisión domiciliaria, a una multitud encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que llegó para acompañarla en este día en que el peronismo recuperó la magia de las calles celebrando su nacimiento, el 17 de octubre de 1945.

Se conmemora la fecha en que un pueblo enardecido, con el movimiento obrero al frente, llegó a la Plaza de Mayo para exigir la libertad del coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión, detenido por el gobierno militar de entonces, y decidió quedarse en el lugar hasta que apareciera en el balcón de la Casa Rosada el hombre que cambiaría la historia de Argentina.

“Llegamos a esta fecha con la dirigente más importante de nuestro movimiento presa por una condena ilegal”, dijo Kicillof. “Cristina Fernández de Kirchner está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”, afirmó antes, durante un acto en la Quinta 17 de Octubre de la localidad de San Vicente, construida por Perón en 1946, donde vivió un tiempo con su esposa Eva Duarte, Evita.

Hoy el país se enfrenta a una evidente injerencia extorsiva del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump, quien condicionó una supuesta ayuda de 40 mil millones de dólares a su colega argentino Javier Milei, a que gane sí o sí las elecciones legislativas intermedias el próximo 26 de octubre.

Marco Rubio encabeza la persecución

La persecución contra el peronismo se reavivó en Estados Unidos impulsada por Marco Rubio, secretario de Estado, junto con sus aliados del lobby cubano-americano de Miami, muy activos contra la ex presidenta Fernández de Kirchner pidiendo su encarcelamiento y condena, trabajando junto a los fondos buitres, especialmente integrantes de lobby judío de ese país.