▲ En La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (centro), en un acto de apoyo a Venezuela y contra la injerencia de EU. Foto Xinhua

Xinhua, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 18

Brasilia. Líderes latinoamericanos condenaron ayer los ataques estadunidenses en el mar Caribe y defendieron la soberanía de Venezuela frente a la creciente presión militar de Washington en la región, así como por las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese país sudamericano, autorizadas por el presidente Donald Trump

Así, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto del Partido Comunista, aseguró que “el pueblo venezolano es dueño de su destino, y no es ningún presidente de otro país el que tiene que opinar sobre cómo va a ser Venezuela o cómo va a ser Cuba”.

Gustavo Petro, presidente colombiano, advirtió que los misiles no caen sobre lanchas con cocaína, sino sobre las lanchas de simples pescadores y criticó a quienes aplauden una eventual intervención del Pentágono en Venezuela.