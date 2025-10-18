Sábado 18 de octubre de 2025, p. 18
Brasilia. Líderes latinoamericanos condenaron ayer los ataques estadunidenses en el mar Caribe y defendieron la soberanía de Venezuela frente a la creciente presión militar de Washington en la región, así como por las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese país sudamericano, autorizadas por el presidente Donald Trump
Así, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto del Partido Comunista, aseguró que “el pueblo venezolano es dueño de su destino, y no es ningún presidente de otro país el que tiene que opinar sobre cómo va a ser Venezuela o cómo va a ser Cuba”.
Gustavo Petro, presidente colombiano, advirtió que los misiles no caen sobre lanchas con cocaína, sino sobre las lanchas de simples pescadores y criticó a quienes aplauden una eventual intervención del Pentágono en Venezuela.
Llamó a los países latinoamericanos a “unirse ya para rechazar y reaccionar, más allá del discurso, contra cualquier agresión a la patria de Bolívar y al territorio latinoamericano y caribeño. Venezuela es de los venezolanos”, y subrayó que su postura “no es una defensa de Maduro, es la defensa de la soberanía latinoamericana”.
En Cuba, en un acto de solidaridad con el pueblo venezolano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, más de 50 mil personas participaron, “para rechazar las amenazas que se ciernen sobre esa hermana nación”.
“En momentos en que el imperio estadunidense y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y, especialmente, con su presidente, Nicolás Maduro”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.