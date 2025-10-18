Afp

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 17

John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, antes de convertirse en un crítico del presidente, se declaró no culpable ayer de cargos de manejo indebido de datos confidenciales, informaron medios estadunidenses.

El veterano diplomático de 76 años presentó su declaración de inocencia por 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada, en una audiencia en el tribunal federal en Greenbelt, Maryland, reportaron CNN y ABC.