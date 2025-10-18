Sábado 18 de octubre de 2025, p. 17
John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, antes de convertirse en un crítico del presidente, se declaró no culpable ayer de cargos de manejo indebido de datos confidenciales, informaron medios estadunidenses.
El veterano diplomático de 76 años presentó su declaración de inocencia por 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada, en una audiencia en el tribunal federal en Greenbelt, Maryland, reportaron CNN y ABC.
“Me convertí en el objetivo más reciente (...) del Departamento de Justicia en su persecución de quienes considera enemigos con cargos previamente desestimados o que distorsionan los hechos”, escribió ayer por la noche en un comunicado difundido por los medios.