Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 17

Washington. La administración del presidente Donald Trump prometió ayer a decenas de miles de agentes federales que perpetran su ofensiva migratoria que recibirán su salario pese al cierre del gobierno, incluso mientras otros trabajadores se quedan sin pago, revelaron correos electrónicos obtenidos por Reuters.

El plan de pago fue comunicado al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) el pasado miércoles, según informó la agencia de noticias estadunidense.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, declaró que más de 70 mil agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), incluidos los de CBP, ICE, el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), recibirán “antes del próximo 22 de octubre un supercheque que cubra el monto de todas las horas trabajadas durante el periodo de cierre y el próximo tiempo de pago”.

La administración de Trump también afirmó que pagará a los militares y a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Desde que comenzó el cierre, el pasado 1º de octubre, los pagos de salarios de cientos de miles de trabajadores federales fueron suspendidos, incluso cuando muchos de ellos deben laborar porque sus empleos se consideran “esenciales” para las prioridades de Washington, entre ellas, el combate contra la migración irregular y para evitar el tráfico ilegal de fentanilo.