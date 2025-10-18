▲ El jefe de la Casa Blanca recibió ayer de nueva cuenta al mandatario ucranio en la residencia oficial. Foto Xinhua

Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 17

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó ayer las esperanzas de suministrar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania para usarlos en la guerra contra Rusia, al afirmar durante una reunión en la Casa Blanca con el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, que Washington podría necesitarlos para un futuro conflicto, reportó The Guardian.

“Necesitamos misiles Tomahawk y muchos otros dispositivos que hemos estado enviando a Ucrania durante los pasados cuatro años”, respondió el mandatario estadunidense en respuesta a una pregunta sobre si enviaría los cohetes de largo alcance solicitados por Kiev.

En declaraciones a la prensa antes de una comida bilateral en la Casa Blanca, el magnate manifestó: “Esperemos que no los necesiten. Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en ello”.

Agregó que “preferiríamos que la guerra terminara, para ser sinceros, porque, como saben, estamos en esto para terminarla”. Asimismo, reiteró sus reticencias a “agotar” dicho armamento al venderlo a Kiev para ser usado en la guerra contra Rusia.

Más tarde, Zelensky explicó a la prensa que no haría ningún anuncio sobre el pedido de su país para eventualmente abastecerse de los misiles. También aseguró que durante su reunión decidieron “no hablar de eso porque (...) Estados Unidos no quiere una escalada” con Rusia y afirmó que conversó con Trump sobre armas de largo alcance.

“Creo que Rusia le tiene miedo a los Tomahawk, realmente les teme, porque es un arma muy potente”, añadió el líder ucranio.

“Confiamos en Estados Unidos. En que el presidente quiere terminar la guerra”, expresó. A su vez, declaró que cree que “también fue difícil manejar la situación en Medio Oriente”, pero “tuvo éxito. Espero que resuelva esta situación”, agregó.