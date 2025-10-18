Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22

Veracruz, Ver., Habitantes de la zona norte de Veracruz alertaron de derrames de hidrocarburos luego de las inunda-ciones por el desbordamiento de ríos y arroyos en el estado, por lo que piden apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el municipio de Álamo Temapache, uno de los más afectados por el desastre climático, se registró una fuga en uno de los ductos de Pemex a la altura del embalse Citlaltepec.

En un video publicado en redes sociales se muestra cómo el agua de la corriente está completamente negra, por lo temen impactos graves al medio ambiente.