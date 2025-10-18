Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22
Veracruz, Ver., Habitantes de la zona norte de Veracruz alertaron de derrames de hidrocarburos luego de las inunda-ciones por el desbordamiento de ríos y arroyos en el estado, por lo que piden apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el municipio de Álamo Temapache, uno de los más afectados por el desastre climático, se registró una fuga en uno de los ductos de Pemex a la altura del embalse Citlaltepec.
En un video publicado en redes sociales se muestra cómo el agua de la corriente está completamente negra, por lo temen impactos graves al medio ambiente.
En la comunidad de Las Cañas, pobladores informaron que las anegaciones arrastraron un contenedor de hidrocarburos que lleva una fuga en su fuselaje.
Acusan que el olor es insoportable y que hasta el momento Pemex no se ha presentado en el lugar para atender la emergencia.