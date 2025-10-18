Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recolectado 65 toneladas de ayuda humanitaria a través de su Centro de Acopio UNAM Solidaria con el fin de apoyar a las poblaciones afectadas por las inundaciones en Hidalgo, Puebla y Veracruz. Los primeros camiones con destino a la última entidad saldrán el lunes, informó ayer la institución.

El director general de Atención a la Comunidad, Joaquín Narro Lobo, agradeció la solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad mexicana.

Explicó que la UNAM colabora con universidades hermanas en las zonas dañadas, por lo que la primera entrega será a la Universidad Veracruzana, mientras la que se reúna en los próximos días se dirigirá a instituciones de Hidalgo y Puebla.

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro se han otorgado 21 mil 985 consultas, se aplicaron 20 mil 323 vacunas y se aseguró la disponibilidad de 276 mil 683 medicamentos. Además, desplegó 61 brigadas para apoyar a los municipios afectados.

Agregó que mantiene activos 19 hospitales y unidades médicas móviles, distribuidos en los municipios de San Miguel del Álamo, Veracruz; Tianguistengo, Hidalgo; y Xicotepec, Puebla, donde se brindan acciones de salud.