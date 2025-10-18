Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22
Veracruz, Ver., Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tomaron las calles en diferentes municipios del estado para exigir justicia por la muerte de una compañera durante las inundaciones en la zona norte de la entidad.
La máxima casa de estudios, encabezada por Martín Aguilar Sánchez, actuó de manera negligente ante la emergencia y demoró demasiado en emitir la suspensión de clases, reprocharon.
Tras asegurar que en la universidad hacen falta protocolos de actuación ante emergencias, demandaron al rector y las autoridades de la casa de estudios hacer frente a sus responsabilidades.
“Nos reunimos con una sola consigna, la memoria y la justicia; el dolor de las inundaciones de la zona norte ha desnudado la falta de protocolos para desastres, reales y efectivos”, señaló una joven a través de un megáfono.
Las marchas se realizaron en los municipios de Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos, a las cuales asistieron vestidos de negro.
Entre las peticiones, solicitan que el rectorado asuma su responsabilidad institucional y reconozca los hechos que ocasionaron el fallecimiento de la alumna.
Asimismo, exigen la revisión y mejora del protocolo de desastres naturales, así como de seguridad y actuación; tiempos de reacción anticipados para evitar situaciones como la acontecida.
La protesta de los jóvenes se da en un contexto en el que diversos actores han pedido la destitución del rector Martín Aguilar Sánchez, a quien recientemente le fue otorgada una prórroga para continuar cuatro años más en el cargo.
En la universidad ha habido otras manifestaciones en las que se acusa que dicho permiso es ilegal; argumentan que el vacío de poder contribuyó en las afectaciones que sufrió la institución.
Asimismo, docentes, investiga-dores, personal de confianza e integrantes de la comunidad universitaria conformaron la Red UV por la Legalidad, que se opone abiertamente a la continuidad en el cargo otorgada a Aguilar Sánchez.