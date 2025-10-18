▲ Luego de la muerte de una alumna de la Universidad Veracruzana durante las inundaciones en la entidad, miles de estudiantes protestaron en cuatro municipios. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22

Veracruz, Ver., Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tomaron las calles en diferentes municipios del estado para exigir justicia por la muerte de una compañera durante las inundaciones en la zona norte de la entidad.

La máxima casa de estudios, encabezada por Martín Aguilar Sánchez, actuó de manera negligente ante la emergencia y demoró demasiado en emitir la suspensión de clases, reprocharon.

Tras asegurar que en la universidad hacen falta protocolos de actuación ante emergencias, demandaron al rector y las autoridades de la casa de estudios hacer frente a sus responsabilidades.

“Nos reunimos con una sola consigna, la memoria y la justicia; el dolor de las inundaciones de la zona norte ha desnudado la falta de protocolos para desastres, reales y efectivos”, señaló una joven a través de un megáfono.

Las marchas se realizaron en los municipios de Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos, a las cuales asistieron vestidos de negro.

Entre las peticiones, solicitan que el rectorado asuma su responsabilidad institucional y reconozca los hechos que ocasionaron el fallecimiento de la alumna.