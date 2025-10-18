Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 22

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió la mañana de ayer que el río Pánuco estaba registrando una crecida, en ese momento de 33 centímetros, por lo cual la Secretaría Marina desplegó efectivos a la zona.

La mandataria dijo que se alertó a los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como a los alcaldes de Tampico y Pánuco.

Autoridades federales, estatales y municipales activaron protocolos de vigilancia y apoyo para la población.

Según Protección Civil de Veracruz, a las tres de la tarde el río registraba un crecimiento por encima del nivel de aguas máximas ordinarias, ante lo cual se realizaron recorridos y acciones preventivas.

Por la tarde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sobrevoló el cauce, para efectuar estimados de probabilidades de que “esta ola crecida del Pánuco pueda llegar a afectar la zona conurbada, principalmente de los municipios de Tampico y Ciudad Madero”.

Indicó que se mantenían atentos para evacuar a la población, y los alcaldes preparados para equipar refugios y centros de albergue en caso de requerirse, pero hasta ahora “las condiciones son de alerta”.

Horas antes, en la mañanera del pueblo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, refirió que 33 centímetros de agua habían salido del nivel del río; “Conagua (Comisión Nacional del Agua) está monitoreando, y no se ve que venga una cresta alta”, recalcó