▲ Habitantes de distintos municipios suben la pronunciada pendiente de un cerro para llevar costales de frijol, arroz y maíz. Foto Ricardo Montoya

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 21

Doria, Hgo., Decenas de hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad cargan bolsas y costales de maíz, frijol, arroz y otros alimentos –incluso una planta de luz– por veredas de un fangoso cerro para llegar a Huehuetla, una de las localidades más devastadas por el desborde del río Pantepec, donde las necesidades son muchas y el acceso es limitado.

La carretera que une esa localidad con la ciudad de Tulancingo se encuentra bloqueada por un cúmulo de piedras que supera los 15 metros de altura, por lo que la circulación vehicular fue suspendida.

El derrumbe se ubica en el paraje conocido como Piedras Negras de la vía Tulancingo-Huehuetla. Aunque al principio efectivos del Ejército y de Seguridad Pública Estatal permitían que los lugareños escalaran por el área del deslave, después se los impidieron para evitar riesgos.

Entonces, se vieron obligados a subir por un escarpado cerro y recorrer lodosos caminos y veredas para llegar al otro lado.

Un par de hombres logró transportar una pesada planta portátil de luz con la ayuda de dos gruesos palos y otro grupo de personas, para facilitar el envío de víveres sin tener que subir por la loma, colocaron una tirolesa con una canastilla.

De esa manera, sortearon un precipicio boscoso que hay a un costado de la vía, la cual en ese punto forma una curva muy pronunciada en cuyo centro está el deslave que poco a poco es retirado por soldados y elementos de la Secretaría de Marina.

Los pobladores explicaron que las autoridades municipales han estado ausentes durante toda la contingencia y que aunque ahora ya empieza a llegar la ayuda federal, no es suficiente.