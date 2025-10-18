Embajada de EU y Fundación Gonzalo Río Arronte hicieron la donación
Sábado 18 de octubre de 2025, p. 21
Poza Rica, Ver., Para enfrentar la situación de emergencia que provocaron las recientes inundaciones en esta ciudad y otras zonas del norte de Veracruz, la Cruz Roja Mexicana (CRM) entregó ayer más de 76 toneladas de ayuda a damnificados, consistentes en víveres, artículos de limpieza, kits para bebés y colchones.
Durante la mañana, la organización humanitaria repartió en la colonia Palma Sola –una de las más afectadas por la crecida del río Cazones– alrededor de mil paquetes de higiene personal y 500 cobijas para los habitantes de este y otros asentamientos de la ciudad, muchos de los cuales tienen un servicio irregular de luz y agua potable o todavía carecen de él.
Durante casi una hora, la ayuda se hizo llegar a los vecinos que formaron una fila para recibir los paquetes, aunque se privilegió el paso a los adultos mayores. El proceso fue ágil y se llevó a cabo en medio de aplausos y expresiones de agradecimiento a la CRM.
Además de repartir kits de higiene y cobijas, la institución de asistencia privada puso a disposición de la gente un módulo con páneles solares donde los pobladores pudieron recargar su teléfono celular, conectarse a una señal wifi y reportar familiares desaparecidos.
En el sitio, el presidente nacional de la CRM, Carlos Freaner Figueroa, le explicó a los habitantes, a través de un megáfono, que los artículos entregados ayer fueron una donación de la embajada de Estados Unidos en México y la Fundación Gonzalo Río Arronte, al tiempo que destacó el carácter humanitario y neutral de la organización que encabeza.
Freaner hizo énfasis en que la CRM da la ayuda “de mano a mano” en las comunidades donde más se requiere y señaló que durante el día habría 18 ambulancias circulando por las 12 colonias más afectadas de Poza Rica, para la gente que requiere atención prehospitalaria.
Más tarde, la institución de asistencia privada entregó mil colchones y la misma cantidad de despensas y kits de higiene personal en la Plaza Cívica de Poza Rica, así como 300 paquetes para bebés a los ciudadanos que ya habían sido censados en los días anteriores.
Personal de Cruz Roja enfatizó que en los próximos días se realizarán nuevos registros para quienes lo requieran.
La jornada de ayer concluyó con una visita a la colonia Ampliación Pantepec, en el municipio de Álamo, donde entregó a los lugareños otros 500 kits de higiene y despensas.
En las actividades de ayer, indicó la CRM, participaron más de 150 voluntarios de la Ciudad de México, Querétaro, estado de México y Veracruz, todos especialistas en evaluación de daños, detección de necesidades y atención médica.
Por la tarde, vecinos de la colonia La Floresta bloquearon la calle Puebla para exigir que las autoridades aceleren la recolección de basura y escombros en esa parte de la ciudad por la contaminación y malos olores que generan.