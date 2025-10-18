▲ Vecinos de Poza Rica continuaron limpiando calles, mientras la Cruz Roja entregó enseres en la colonia Palma Sola. En tanto, miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda tratan de localizar a residentes desaparecidos; asimismo, elementos de la Defensa protegen el camino que voluntarios recorren para llevar ayuda a Huehuetla, Hidalgo, y en el municipio de Naupan, Puebla, familiares, amigos y conocidos sepultaron a Juana Audelia Valencei, víctima de las tormentas. Foto Alfredo Domínguez, Ricardo Montoya, Cuartoscuro y Afp

Fernando Camacho Servín

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 21

Poza Rica, Ver., Para enfrentar la situación de emergencia que provocaron las recientes inundaciones en esta ciudad y otras zonas del norte de Veracruz, la Cruz Roja Mexicana (CRM) entregó ayer más de 76 toneladas de ayuda a damnificados, consistentes en víveres, artículos de limpieza, kits para bebés y colchones.

Durante la mañana, la organización humanitaria repartió en la colonia Palma Sola –una de las más afectadas por la crecida del río Cazones– alrededor de mil paquetes de higiene personal y 500 cobijas para los habitantes de este y otros asentamientos de la ciudad, muchos de los cuales tienen un servicio irregular de luz y agua potable o todavía carecen de él.

Durante casi una hora, la ayuda se hizo llegar a los vecinos que formaron una fila para recibir los paquetes, aunque se privilegió el paso a los adultos mayores. El proceso fue ágil y se llevó a cabo en medio de aplausos y expresiones de agradecimiento a la CRM.

Además de repartir kits de higiene y cobijas, la institución de asistencia privada puso a disposición de la gente un módulo con páneles solares donde los pobladores pudieron recargar su teléfono celular, conectarse a una señal wifi y reportar familiares desaparecidos.

En el sitio, el presidente nacional de la CRM, Carlos Freaner Figueroa, le explicó a los habitantes, a través de un megáfono, que los artículos entregados ayer fueron una donación de la embajada de Estados Unidos en México y la Fundación Gonzalo Río Arronte, al tiempo que destacó el carácter humanitario y neutral de la organización que encabeza.