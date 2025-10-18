Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 20

La cifra de personas fallecidas por las lluvias de la semana pasada aumentó de 70 a 72 y la de desaparecidos disminuyó de 72 a 48, según el sistema de monitoreo de la emergencia.

En tanto, 127 localidades continúan incomunicadas, la mayoría en Hidalgo, informó Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Hasta ayer, las fuerzas armadas comenzaron a abastecer a comunidades con menos de 100 habitantes en la entidad, es decir, caseríos o pequeñas rancherías, de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla.

“Estaríamos apoyando sólo a aquellas que quedaron aisladas, pero con puentes aéreos en dos o tres días estarán totalmente abastecidas”, sostuvo el funcionario federal.

Precisó que desde el jueves comenzaron a apoyar a 84 comunidades con población que va de los 100 a los 2 mil 200 habitantes.

A su vez, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, refirió que llevan 38 mil 872 viviendas censadas –de las más de 100 mil afectadas durante la contingencia– y admitió que en el caso de Hidalgo, donde han registrado 2 mil 64, “el camino es complicado, pero vamos bien”, y por eso “estamos reforzando las brigadas”.

Para los cinco estados afectados, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, se han dispuesto 3 mil 500 servidores de la nación –que se ubican en 15 campamentos–, y la meta es llegar a 5 mil.

Seguimiento de incidencias

Ayer, en la mañanera del pueblo, Esteva señaló que ya está en marcha el sistema estratégico y de seguimiento de incidencias para tener en tiempo real, desde dispositivos móviles, el registro de daños.

Informó que continuaban incomunicadas 77 localidades en Hidalgo, 37 en Veracruz y 13 en Puebla.