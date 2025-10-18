Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Fernando Camacho Servín

Reporteros y enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 20

Poza Rica, Ver., Aquellos que resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta el último minuto apoyando a todas y a todos, también en el periodo de reconstrucción”, resaltó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El gobierno está con ellos”, sostuvo en la mañanera del pueblo, donde destacó el papel de más de 52 mil servidores públicos para atender la emergencia, entre elementos de la Defensa, Marina, Protección Civil, médicos, servidores de la nación, trabajadores de la industria eléctrica y de la construcción que se han desplegado en todas las comunidades afectadas.

La mitad, consideró, son del gobierno federal y el resto de las entidades afectadas y “gobiernos estatales amigos”.

A todos ellos, desde Palacio Nacional la mandataria les externó agradecimiento, “nuestra admiración, nuestro respeto. El heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario, de mucha entrega, mucha convicción del servicio público y de amor a la gente, porque en el fondo es lo que nos mueve”.

La Presidenta indicó que en estos momentos se necesitan agua, alimentos en lata, leche en polvo y ultrapasteurizada, así como productos de higiene femenina, personal y pañales, esencialmente.

Y cuando se restablezcan las condiciones, en una segunda etapa, alimentos para preparar; señaló que a los centros de acopio “están llegando arroz y frijol”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también brindó un agradecimiento por el apoyo que se ofrece ante la emergencia.

Presentó un recuento del despliegue de personas y artículos que han estado enviando los gobiernos estatales en esta emergencia para Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Citó que han hecho llegar alimentos, medicamentos, herramientas, tráileres con víveres, insumos para prevenir enfermedades por mosquitos, plantas potabilizadoras de agua y más.

La Ciudad de México, por ejemplo, envió equipos, pipas, retroexcavadoras y otros materiales, además de que instaló 32 centros de acopio –y todo se lleva al Campo Militar número 1–, mientras el estado de México, Nuevo León y Tamaulipas han prestado cada entidad un helicóptero.