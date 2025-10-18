Atienden la emergencia 52 mil servidores públicos
Agradeció la Presidenta la ayuda de las entidades afectadas y de los “gobiernos estatales amigos”
Sábado 18 de octubre de 2025, p. 20
Poza Rica, Ver., Aquellos que resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta el último minuto apoyando a todas y a todos, también en el periodo de reconstrucción”, resaltó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“El gobierno está con ellos”, sostuvo en la mañanera del pueblo, donde destacó el papel de más de 52 mil servidores públicos para atender la emergencia, entre elementos de la Defensa, Marina, Protección Civil, médicos, servidores de la nación, trabajadores de la industria eléctrica y de la construcción que se han desplegado en todas las comunidades afectadas.
La mitad, consideró, son del gobierno federal y el resto de las entidades afectadas y “gobiernos estatales amigos”.
A todos ellos, desde Palacio Nacional la mandataria les externó agradecimiento, “nuestra admiración, nuestro respeto. El heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario, de mucha entrega, mucha convicción del servicio público y de amor a la gente, porque en el fondo es lo que nos mueve”.
La Presidenta indicó que en estos momentos se necesitan agua, alimentos en lata, leche en polvo y ultrapasteurizada, así como productos de higiene femenina, personal y pañales, esencialmente.
Y cuando se restablezcan las condiciones, en una segunda etapa, alimentos para preparar; señaló que a los centros de acopio “están llegando arroz y frijol”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también brindó un agradecimiento por el apoyo que se ofrece ante la emergencia.
Presentó un recuento del despliegue de personas y artículos que han estado enviando los gobiernos estatales en esta emergencia para Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Citó que han hecho llegar alimentos, medicamentos, herramientas, tráileres con víveres, insumos para prevenir enfermedades por mosquitos, plantas potabilizadoras de agua y más.
La Ciudad de México, por ejemplo, envió equipos, pipas, retroexcavadoras y otros materiales, además de que instaló 32 centros de acopio –y todo se lleva al Campo Militar número 1–, mientras el estado de México, Nuevo León y Tamaulipas han prestado cada entidad un helicóptero.
De visita en Poza Rica
Para supervisar las labores de rescate y rehabilitación de las zonas dañadas por las recientes inundaciones, la Presidenta visitó ayer los municipios de Poza Rica, Álamo Temapache y Tempoal, en el norte de Veracruz, acompañada por la gobernadora Rocío Nahle.
Poco después del mediodía se informó que la jefa del Ejecutivo había llegado a Poza Rica para realizar su cuarta visita desde el inicio de la emergencia generada por las crecidas del río Cazones y otros cuerpos de agua de la zona, los cuales dejaron miles de personas damnificadas.
En redes sociales, Sheinbaum publicó un mensaje en el cual dio a conocer que “en Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos”.
Por su parte, el gobierno de Veracruz añadió que la Presidenta y la gobernadora “encabezaron la sesión del Comité Nacional de Emergencias, donde evaluaron las labores de apoyo y el avance de las acciones de auxilio y recuperación a la población de los más de 40 municipios afectados por las lluvias extraordinarias” de hace una semana.
Al término del encuentro, refirió la administración estatal, “supervisaron la entrega de ayuda humanitaria, los traslados médicos y la evacuación de familias mediante puentes aéreos que operan con 20 helicópteros, fortaleciendo las tareas de rescate y asistencia”.
La segunda parada del recorrido, indicó Sheinbaum en su cuenta de X, fue en el municipio de Álamo Temapache, “para supervisar trabajos de limpieza y apoyo a la población”. El gobierno de Veracruz agregó que, en esa localidad, la Presidenta y Nahle vigilaron las labores de recuperación, “como la remoción de escombros realizada por el Ejército a través del Plan DN-III-E”.
Por la tarde, ambas acudieron a Tempoal, acompañadas por los secretarios de Marina, almirante Ray-mundo Pedro Morales, y de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para revisar tareas de rehabilitación. Ahí, la mandataria recalcó que los habitantes de los municipios afectados por las inundaciones “tienen todo nuestro respaldo”, según una tarjeta informativa del gobierno de México.