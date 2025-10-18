The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 8

Tras la muerte de Ace Frehley, Paul Stanley y Gene Simmons, fundadores de Kiss, compartieron en un comunicado: “Estamos devastados por el deceso de Ace Frehley. Fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos fundacionales más importantes de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo amaron”.

La leyenda del rock Alice Cooper escribió en X: “Lo peor de estar en el rocanrol a estas alturas es que algunos de nuestros colegas acaban de llegar a esa edad en la que abandonan el planeta. Ace fue un auténtico héroe de la guitarra. Sabemos que los fanáticos de Kiss están de luto, al igual que su familia. Ace era un as”.