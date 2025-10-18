S

iempre es grato volver al festival de cine más útil e importante del país. En un año en el cual la competencia de largometrajes mexicanos fue en especial sólida –ningún petardo a la vista–, la programación del 23 festival de Morelia se vio complementada por la usual colección de obligatorios estrenos internacionales.

De los once largometrajes nacionales en competencia, sólo no alcancé a ver Juana, el debut como director del actor Daniel Giménez Cacho. Al escribir este artículo todavía ignoro cuáles fueron los premiados de acuerdo con el jurado, pero a mi juicio personal hubo varios títulos meritorios.

Entre ellos, sobresale El guardián, primer trabajo de ficción de la documentalista Nuria Ibáñez. Retomando el ambiente costeño de su anterior Una corriente salvaje (2018), la película tiene por protagonista a Basilio (Basilio Moncada), un hombre solitario contratado para cuidar una playa desierta. En un momento dado, todo se le vuelve en contra: el patrón nunca le paga, una denuncia que hace le resulta contraproducente y hasta pierde a su único amigo (Gerardo Trejoluna). De alguna forma es emotiva la obstinación del personaje, que ostenta una rara dignidad, gracias en buena parte a la interpretación de Moncada, sorprendente en tanto no es un actor profesional.

Por su parte, David Pablos ofreció su película más contundente a la fecha. En el camino es una intensa road movie sobre el improbable amor que se da entre dos hombres, el camionero nominalmente heterosexual apodado El Muñeco (Víctor Miguel Prieto) y el joven Veneno (Osvaldo Sánchez), conecte de drogas al menudeo. La relación se desarrolla sobre el filo de la navaja en lo que se descubre la deuda que el segundo tiene con el narco. Bien filmada como todo lo de Pablos, la película se mueve en una atmósfera sórdida de peligro, con un número récord de escenas homoeróticas que, seguramente, van a provocar escozor entre los pudibundos.