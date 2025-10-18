Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 7

A 40 años de trayectoria profesional Vanessa Bauche, recuerda con emoción haber formado parte, hace cinco lustros, del elenco de Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, cinta que forma parte de su prolífico camino, inundado de complejos personajes femeninos y de una versatilidad actoral, que prevalece actualmente al dar vida a 10 personajes en La insignificancia de llamarse Juana, monólogo del que es dramaturga, cantante y compositora.

Sobre “el fenómeno” que ha sido Amores perros, Vanessa Bauche explicó en charla con La Jornada: “significa mucho para quienes estuvimos dentro de ese proyecto, delante y detrás de cámaras; nos cambió definitivamente la vida. En México y Latinoamérica también transformó la forma de percibir el cine y reconcilió, por así decirlo, a las audiencias con ganas de ver películas en salas, además inspiró a dos generaciones para involucrarse en las artes cinematográficas y audiovisuales”.

En este gran festejo de 25 años de la ópera prima del cineasta mexicano, “lo que sucedió en el Palacio de Bellas Artes, cuando se reconciliaron González Iñárritu y Guillermo Arriaga, fue la explosión máxima de emociones, alegría y sanación para todos los que amamos a estos dos seres creativos. Además de imaginarnos de lo que pueden ser capaces de crear ambos desde la experiencia, sabiduría y nivel de conciencia. Todo lo que tendrán que contarnos podría ser super potente”.

A la par “es importante en Amores perros la instalación de inmerión, la cual es un viaje increíble con proyectores en 35 milímetros en el Bosque de Chapultepec; se va a lanzar una edición doble en vinil con el soundtrack coordinado por Gustavo Santaolalla y habrá un libro con el detrás de cámaras de la célebre película, que por cierto, viene con todo en su conmemoración, pues se proyectará restaurada en diversas salas”.

La insignificancia de llamarse Juana

Sobre La insignificancia de llamarse Juana, cuyo restreno contempla dos funciones hoy y el 25 de octubre en Lo de Inés-Café Concert, la actriz como narradora se desdobla en una decena de personajes “para contar la historia de una niña llamada Juana, cuya identidad quedó fragmentada en una casa de espejos; desde entonces, cuando fracasa, Juana se rompe, su identidad se rompe, lanzándose en cada transfiguración a la búsqueda del sentido de identidad y de pertenencia”, explicó Bauche.

En este monólogo tragicómico musical, la artista contó, “a partir del significado de su nombre Juana atraviesa ingeniosamente paralelismos con la historia de otras Juanas: Juana de Arco, Juana de Castilla (conocida como Juana la Loca) y Sor Juana Inés de la Cruz, incluso hay una Juana que intenta ser hombre pensando que así le irá mejor”.

En escena, “hay una Vanessa que da voz a muchas de las causas que me han acompañado y he visibilizado como la perspectiva de género femenino y masculino, la salud mental, el suicidio y la identidad que son temas emergentes que se tienen que abordar desde el humor hilarante, la memoria histórica y algunas Juanas célebres que se le van apareciendo a la Juana mexicana, que intenta saber quién es en una sociedad como la nuestra”.

Todas las Juanas célebres “terminaron muy lejos de la gracia de Dios, con vidas trágicas, pasiones muy profundas e intensas”, lo cual se refleja en este espectáculo que se presentó hace más de 10 años y estuvo cinco años en cartelera.