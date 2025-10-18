Ap

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 6

Morelia. El cineasta David Pablos buscó compartir su admiración por la estética y la vida de los traileros mexicanos desde una perspectiva queer que contrasta con su rudo entorno en el filme En el camino que compite en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Me enamoró este contexto, este entorno y al empezar a investigar más, me di cuenta de que había algo muy especial, que había una posible historia ahí y sobre todo una historia de intimidad entre hombres”, dijo Pablos en entrevista con Ap.

El filme, que es producido por Inna Payán, fundadora de Animal de Luz Films, obtuvo el Premio Orizzonti a la mejor película y el Premio Queer Lion en Venecia. Se centra en la relación del trailero Muñeco y Veneno, un joven misterioso que conoce en una cachimba. Y al igual que ocurre con muchos traileros en la vida real, Muñeco tiene problemas de adicción.

Adicción e inseguridad

“Todas las cachimbas venden perico, son pastillas para adelgazar que ellos consumen con el café para mantenerse despiertos durante días”, dijo Pablos. “Yo le preguntaba a varios traileros cuál es el promedio de tiempo que han pasado sin dormir. Todos me dijeron una semana”.