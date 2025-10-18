Sábado 18 de octubre de 2025, p. 6
Morelia. El cineasta David Pablos buscó compartir su admiración por la estética y la vida de los traileros mexicanos desde una perspectiva queer que contrasta con su rudo entorno en el filme En el camino que compite en el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
“Me enamoró este contexto, este entorno y al empezar a investigar más, me di cuenta de que había algo muy especial, que había una posible historia ahí y sobre todo una historia de intimidad entre hombres”, dijo Pablos en entrevista con Ap.
El filme, que es producido por Inna Payán, fundadora de Animal de Luz Films, obtuvo el Premio Orizzonti a la mejor película y el Premio Queer Lion en Venecia. Se centra en la relación del trailero Muñeco y Veneno, un joven misterioso que conoce en una cachimba. Y al igual que ocurre con muchos traileros en la vida real, Muñeco tiene problemas de adicción.
Adicción e inseguridad
“Todas las cachimbas venden perico, son pastillas para adelgazar que ellos consumen con el café para mantenerse despiertos durante días”, dijo Pablos. “Yo le preguntaba a varios traileros cuál es el promedio de tiempo que han pasado sin dormir. Todos me dijeron una semana”.
Pablos señaló que en su investigación encontró que el porcentaje de choferes de camiones que consumen drogas, o al menos perico, es cerca de 99 por ciento.
“Y lo hacen por necesidad, porque es imposible cumplir con los horarios, con las entregas, si no consumen el perico, porque de lo contrario no llegan”, agregó.
A este problema se suma la inseguridad en las carreteras que no tienen condiciones para viajes sin riesgos de asaltos y otras situaciones como un tráiler lleno de cadáveres que Muñeco cuenta haber visto abandonado.
“Me era muy importante hablar de la inseguridad de las carreteras”, señaló Pablos. “Todos o la gran mayoría han sufrido asaltos, secuestros, los han bajado a punta de pistola. Se vuelve un oficio de muchísimo riesgo”.
La película se caracteriza por desarrollarse en el norte de México, cerca de Ciudad Juárez.
“Escogí Juárez porque me parece que era el escenario ideal”, dijo Pablos. “Es una ciudad muy trailera”.