Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 15

Las políticas arancelarias de Estados Unidos han creado un momento difícil para México, pero el crecimiento de las exportaciones mexicanas ha sorprendido en el contexto actual, lo cual muestra que el país está más diversificado, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En conferencia para presentar las Perspectivas económicas regionales de octubre de 2025, Nigel Chalk, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, comentó que la evolución del proceso de relocalización en México dependerá de lo que ocurra en la revisión del T-MEC en 2026.

Sobre las medidas arancelarias impuestas por el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, comentó que “evidentemente han sido difíciles para México, pero las exportaciones se han comportado bastante bien”.