Hay oportunidad de fortalecer la cooperación con la Unión Europea
Sábado 18 de octubre de 2025, p. 15
Los Polos de Desarrollo del Bienestar contemplados en el Plan México representan “una gran oportunidad” para fortalecer la cooperación con la Unión Europea, señaló Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener).
Al participar en el sexto Foro México-Unión Europea, la funcionaria señaló que ambas partes comparten una visión común, pues cuentan con mecanismos como programas de cooperación en microrredes eléctricas, electromovilidad y eficiencia energética, entre otros.
“Estos polos estratégicos están vinculados a las vocaciones productivas y energéticas de cada región: energía, agroindustria, automotriz, farmacéutica y textil, entre otras, y requieren de inversión en infraestructura para consolidar su potencial”, indicó.
González subrayó que el gobierno de México ha generado nuevos espacios de coordinación con la iniciativa privada, como asociaciones para el desarrollo mixto en exploración y producción de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los contratos mixtos de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La funcionaria explicó que la inversión total en los nuevos proyectos representa 247.9 mil millones de dólares. De ese total, 37 mil 364 millones de dólares son del sector eléctrico y el 18.73 por ciento corresponde a privados. En el caso de hidrocarburos, la inversión estimada es de 202.1 mil millones de dólares, de los cuales 17.5 mil millones de dólares son de firmas privadas.
“Queremos que esta cooperación se traduzca también en transferencia de tecnología, coinversión en proyectos termosolares, geotérmicos y de hidrógeno verde.”
González comentó que si bien la estrategia en el sector eléctrico contempla inversión pública, pidió que se sume la participación privada para avanzar hacia una matriz energética más limpia y diversificada.
Anotó que actualmente 22 por ciento de la generación es de fuentes limpias, pero se busca que en 2030 llegue a 38 por ciento para cumplir con los compromisos internacionales suscritos por México.
Más tarde, en el mismo foro, Emilio Uquillas, gerente Corporativo de Países del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), consideró que la extensión de la red ferroviaria en México es una oportunidad para impulsar la relocalización y atraer más inversión extranjera directa (IED).
Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), recordó que en la actual administración federal se construirán 3 mil kilómetros de vías férreas para pasajeros, que complementarán los 18 mil kilómetros de las destinadas para el transporte de carga.