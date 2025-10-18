Reuters y de la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 14

El peso se apreció ayer en medio de un debilitamiento del dólar y en un mercado atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio concluyó en 18.38 unidades por dólar, una recuperación de 4 centavos (0.22 por ciento) a favor de la moneda mexicana, que acumuló una ganancia semanal de 15 centavos (0.82 por ciento).

El dólar registro una pérdida semanal frente a las principales divisas, ya que la preocupación por la tensión comercial y los indicios de crecientes riesgos para los bancos regionales estadunidenses llevaron a los inversores hacia monedas de refugio como el franco suizo y el yen.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que una reunión prevista con el mandatario chino Xi Jinping seguirá adelante, añadiendo que las dos partes se llevan bien, mientras su gobierno busca estabilizar las relaciones con Pekín.

El peso también se benefició de expectativas sobre más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en lo que resta del año. El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, dijo que se inclinaba por apoyar un recorte de las tasas en el próximo encuentro del banco central a finales de octubre.