Sábado 18 de octubre de 2025, p. 14

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su propuesta de imponer aranceles de 100 por ciento a los productos procedentes de China no sería sostenible y dijo que se reuniría con el mandatario de China, Xi Jinping, a finales de mes en Corea del Sur, según extractos de una entrevista.

“No es sostenible, pero esa es la cifra”, dijo Trump en una entrevista con Fox Business Network emitida ayer. “Me obligaron a hacerlo”.

Por su parte, China anunció el sábado (hora local) que acordó realizar una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos “lo antes posible”, ya que ambas partes están interesadas en evitar otra escalada de su guerra arancelaria. El anuncio se produjo tras una videollamada entre el principal negociador de Pekín, el vice primer ministro He Lifeng, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó la agencia oficial Xinhua.

Además, la tarde del viernes Trump firmó un decreto para imponer aranceles de 25 por ciento a camiones importados, y 10 por ciento para autobuses, a partir del 1º de noviembre.