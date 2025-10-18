Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 13

El nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea entrará en vigor en febrero de 2026, luego de que concluyeron las negociaciones con la Unión Europea, que se prolongaron varios meses, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin abundar mucho, la mandataria explicó que solamente falta formalizar la firma, pero están a la espera de que venza el acuerdo vigente para hacerlo.

Durante su conferencia, consideró que este acuerdo será muy benéfico para nuestro país porque reducirá aranceles en diversos artículos de exportación. Subrayó que los productores agropecuarios y la industria manufacturera serán los más beneficiados.

Con respecto a los avances en el tratado comercial de América del Norte, Sheinbaum dijo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo este jueves en Estados Unidos para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Se va avanzando en estos tres meses de plazo que acordamos con el presidente estadunidense, Donald Trump, “y yo pienso que todo va por muy buen camino”.

Política arancelaria, parte del Plan México

Sheinbaum dijo que la nueva política arancelaria hacia las importaciones de aquellos países con los que México no tiene tratados comerciales forma parte de los objetivos del Plan México para alentar una mayor producción nacional y así satisfacer el mercado interno. Sin embargo, destacó que estas disposiciones se enmarcan dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio y no están dirigidas contra ningún país en específico.