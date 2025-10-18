El Acuerdo Global Modernizado es una oportunidad para diversificar el comercio, dijo en un foro bilateral
Sábado 18 de octubre de 2025, p. 13
El Acuerdo Global Modernizado dará una nueva oportunidad a México para diversificar su comercio, pues el país no puede seguir dependiendo de Estados Unidos, señaló Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La funcionaria destacó que en los primeros 25 años del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), la relación económica ha crecido, de tal forma que el bloque es el segundo inversionista en el país después de Estados Unidos.
Al participar en el sexto Foro México-Unión Europea, comentó entre ambos se comparten lazos políticos, humanos y culturales, así como objetivos comunes como la democracia, la prosperidad, la justicia social, el desarrollo sostenible y el multilateralismo, por lo que con la firma de pacto comercial en febrero próximo, la perspectiva será más dinámica.
“El Acuerdo Global Modernizado nos da una nueva oportunidad. También para México es muy importante porque lo que requiere es diversificar su comercio. Nosotros no podemos seguir dependiendo únicamente de Estados Unidos y es cierto que nuestro comercio fundamentalmente va a Estados Unidos, no ha disminuido a pesar de todo este ruido arancelario, seguimos siendo un exportador bastante potente hacia Estados Unidos, pero no cabe duda de que nuestra tarea tiene que ser ahora diversificarnos hacia otras regiones”, explicó.
La funcionaria también llamó a los representantes del bloque europeo a promover los flujos de inversión a territorio mexicano, pues el país cuenta con el Plan México, una hoja de ruta para los próximos años que busca elevar la inversión pública y privada para llegar al 25 por ciento del producto interno bruto.
“Ahora estamos hablando de un verdadero plan de industrialización en el cual se están realmente priorizando algunos sectores clave que con Europa podemos desarrollar de manera muy abierta y muy eficaz”, señaló.
Con foco en Asia, sustitución de importaciones
Bárcena comentó que si bien México busca sustituir importaciones, no quiere decir que va a disminuir el comercio con Europa, pues ello está más enfocado en países asiáticos.
En entrevista posterior, Bárcena comentó que el aumento de aranceles en autos eléctricos importados de países con los que no tiene tratado México no definirá lo que pase en el sector. “La electromovilidad no va a depender sólo de China”, dijo antes de señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum está promoviendo un auto eléctrico mexicano.
Además, la Semarnat trabaja en la Norma 163, que definirá que las automotrices dirijan sus esfuerzos a autos híbridos más económicos hacia 2027.
Acotó que el sector medio ambiente no debe verse como una restricción al progreso. “No es un obstáculo, es para que logremos un mejor desarrollo, para que hagamos las cosas mejor, para que no cometamos errores y, por lo tanto, podamos tener un sector económico nuevo, por ejemplo, como lo es la economía circular”.