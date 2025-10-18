Alejandro Alegría

El Acuerdo Global Modernizado dará una nueva oportunidad a México para diversificar su comercio, pues el país no puede seguir dependiendo de Estados Unidos, señaló Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La funcionaria destacó que en los primeros 25 años del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), la relación económica ha crecido, de tal forma que el bloque es el segundo inversionista en el país después de Estados Unidos.

Al participar en el sexto Foro México-Unión Europea, comentó entre ambos se comparten lazos políticos, humanos y culturales, así como objetivos comunes como la democracia, la prosperidad, la justicia social, el desarrollo sostenible y el multilateralismo, por lo que con la firma de pacto comercial en febrero próximo, la perspectiva será más dinámica.

“El Acuerdo Global Modernizado nos da una nueva oportunidad. También para México es muy importante porque lo que requiere es diversificar su comercio. Nosotros no podemos seguir dependiendo únicamente de Estados Unidos y es cierto que nuestro comercio fundamentalmente va a Estados Unidos, no ha disminuido a pesar de todo este ruido arancelario, seguimos siendo un exportador bastante potente hacia Estados Unidos, pero no cabe duda de que nuestra tarea tiene que ser ahora diversificarnos hacia otras regiones”, explicó.

La funcionaria también llamó a los representantes del bloque europeo a promover los flujos de inversión a territorio mexicano, pues el país cuenta con el Plan México, una hoja de ruta para los próximos años que busca elevar la inversión pública y privada para llegar al 25 por ciento del producto interno bruto.