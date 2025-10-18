Sábado 18 de octubre de 2025, p. 12
Tras el acuerdo alcanzado con las refresqueras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo “no era recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada”, y que haya menos obesidad, diabetes e hipertensión.
En tanto, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, señaló que lo alcanzado es “altamente beneficioso para la salud de todos los mexicanos.
“Es un éxito muy grande a corto plazo, es la reformulación de los refrescos”, con 30 por ciento menos de azúcar, como se comprometió Coca Cola para dentro de un año, lo que significa, dijo, que serán menos nocivos y habrá “una menor carga de la enfermedad”.
Ayer, en su conferencia de prensa, la presidenta advirtió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) verificará que las empresas cumplan.
“Y si no cumplen, el gobierno de México tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos más fuertes… si seguimos viendo que hay publicidad con niños y adolescentes, nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe”, advirtió Clark.