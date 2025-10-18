Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 12

Tras el acuerdo alcanzado con las refresqueras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo “no era recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada”, y que haya menos obesidad, diabetes e hipertensión.

En tanto, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, señaló que lo alcanzado es “altamente beneficioso para la salud de todos los mexicanos.

“Es un éxito muy grande a corto plazo, es la reformulación de los refrescos”, con 30 por ciento menos de azúcar, como se comprometió Coca Cola para dentro de un año, lo que significa, dijo, que serán menos nocivos y habrá “una menor carga de la enfermedad”.