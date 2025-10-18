De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. a27

La mexicana Mariana Bernal conquistó la medalla de oro en la final de la Copa del Mundo de tiro con arco que se lleva a cabo en Nanjing, China, tras vencer a su compatriota Maya Becerra, número uno del mundo y quien se quedó con la presea de plata, en un reñido encuentro que se definió por “flecha de oro”.

En una final histórica entre dos competidoras mexicanas, la tercera en la historia en la modalidad de compuesto individual femenil, ambas igualaron 30-30 en el primer set, y en el segundo, volvieron a firmar un empate 60-60.