Sábado 18 de octubre de 2025, p. a27
La mexicana Mariana Bernal conquistó la medalla de oro en la final de la Copa del Mundo de tiro con arco que se lleva a cabo en Nanjing, China, tras vencer a su compatriota Maya Becerra, número uno del mundo y quien se quedó con la presea de plata, en un reñido encuentro que se definió por “flecha de oro”.
En una final histórica entre dos competidoras mexicanas, la tercera en la historia en la modalidad de compuesto individual femenil, ambas igualaron 30-30 en el primer set, y en el segundo, volvieron a firmar un empate 60-60.
Ninguna arquera bajó los brazos y la igualdad de condiciones continuó en el tercer parcial, donde terminaron con un marcador 90-90. En el quinto y decisivo set, Maya, quien se coronó el mes pasado en el Campeonato Mundial Gwangiu 2025, en Corea del Sur, cedió a la presión, por lo que la ganadora tuvo que decidirse mediante “flecha de oro”, donde Bernal se acercó más al centro de la diana para adjudicarse el oro.