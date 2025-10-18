Deportes
Héctor Moreno se despide
▲ Héctor Moreno, de 37 años y campeón con el Tricolor Sub-17 en 2005, anunció su retiro tras 20 años de carrera. “El futbol me regaló momentos inolvidables: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevos países, defender grandes equipos”, dijo en un emotivo discurso en su cuenta de Instagram. El ex canterano de Pumas se consolidó en Europa con clubes como AZ Alkmaar, Español, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad, así como la selección nacional, con la que disputó tres Copas del Mundo. Su último equipo fue Rayados de Monterrey.Foto @hectormorenoh
Sábado 18 de octubre de 2025
