De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. a11

Con la etiqueta de campeón de la Champions de Europa, el francés Patrice Lair ha cumplido con las expectativas al llevar con tranquilidad al Toluca a la liguilla en su primera temporada en la Liga Mx Femenil. Las escarlatas aprovecharon las deficiencias del Necaxa, que navega en el sótano, para vencerlo por 2-0 y sellar en la penúltima fecha del torneo Apertura 2025 su bole-to a los cuartos de final, instancia a la cual no clasificaban desde hace un año.

De las siete ocasiones en las que Toluca ha avanzado a la liguilla en el torneo femenil es la primera vez que lo hace con un paso sorprendente, luego de alcanzar 30 puntos, que lo ubican por ahora en el cuar-to escalón general con una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder.

La llegada de Lair era prometedora al presumir en su palmarés dos títulos de la Champions femenil y un cetro de la Liga de Francia con Olympique Lyonnais, al que dirigió de 2010 a 2014. Su contratación se mostraba como un mensaje de la directiva de Diablos: después de coronarse en la Liga Mx ahora buscaban el campeonato en el certamen de mujeres.

Legión francesa

Así, también contrataron a la ex capitana de la selección francesa Amandine Henry y la goleado-ra Eugenie Le Sommer, quien ha marcado 11 tantos.