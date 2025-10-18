Sábado 18 de octubre de 2025, p. a11
Con la etiqueta de campeón de la Champions de Europa, el francés Patrice Lair ha cumplido con las expectativas al llevar con tranquilidad al Toluca a la liguilla en su primera temporada en la Liga Mx Femenil. Las escarlatas aprovecharon las deficiencias del Necaxa, que navega en el sótano, para vencerlo por 2-0 y sellar en la penúltima fecha del torneo Apertura 2025 su bole-to a los cuartos de final, instancia a la cual no clasificaban desde hace un año.
De las siete ocasiones en las que Toluca ha avanzado a la liguilla en el torneo femenil es la primera vez que lo hace con un paso sorprendente, luego de alcanzar 30 puntos, que lo ubican por ahora en el cuar-to escalón general con una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder.
La llegada de Lair era prometedora al presumir en su palmarés dos títulos de la Champions femenil y un cetro de la Liga de Francia con Olympique Lyonnais, al que dirigió de 2010 a 2014. Su contratación se mostraba como un mensaje de la directiva de Diablos: después de coronarse en la Liga Mx ahora buscaban el campeonato en el certamen de mujeres.
Legión francesa
Así, también contrataron a la ex capitana de la selección francesa Amandine Henry y la goleado-ra Eugenie Le Sommer, quien ha marcado 11 tantos.
Ahora, en el campo del estadio Victoria, las mexiquenses sólo tardaron 10 minutos para tomar la ventaja en el marcador cuando Naomi Muñoz conectó un remate de cabeza para sacudir las redes. El plantel toluqueño concretó la victoria poco antes del descanso cuando la neozelandesa Abby Erceg (36) también alcanzó la meta con otro cabezazo.
En Querétaro, Cruz Azul goleó 4-1 al plantel de Gallos y se quedó a un paso de la liguilla. Las celestes, que pretenden retornar a unos cuartos de final después de tres años, llegaron a 27 unidades y definirán su pase en una competencia ante Ciudad Juárez y León, los cuales tienen 24 puntos y aún aspiran a clasificar.
Ana Martínez (15), Aerial Chavarin (25), Valeria Valdez (38) y Daniela Calderón (90+5) marcaron los goles para que La Máquina despertara el sueño de la liguilla.
En un juego de trámite, el Santos se impuso 2-1 al Maza-tlán en el estadio Corona, por lo que ambos equipos están fuera.