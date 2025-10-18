Cruz Azul recibe hoy a las Águilas
Sábado 18 de octubre de 2025, p. a11
Pese a la gran expectativa que ha generado en los años recientes el llamado clásico joven entre América y Cruz Azul, debido a la creciente rivalidad que existe entre ambas escuadras tras haberse enfrenta-do en duelos decisivos de instancias finales, el técnico de los de Coapa, el brasileño André Jardine, aseguró que este partido no es más importante que otros.
“Tengo respeto por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas, no sé si haya un clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el más indicado para mencionar algo así.
“En los años recientes ha sido un duelo que marca la diferencia en el torneo, de eso no hay duda, la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes, y parece que seguirá siendo así por bastante tiempo por cómo las directivas han armado los planteles, cada vez más fuertes”, mencionó ayer en conferencia de prensa de cara al encuentro que se llevará a cabo esta noche en el estadio Olímpico Universitario entre las Águilas y el conjunto cementero.
Asimismo, el timonel se quejó de tener que disputar un clásico tras una fecha FIFA, pues señaló que varios de sus jugadores regresaron con molestias y han tenido poco tiempo de descanso.
“Me siento perjudicado cuando se juegan clásicos después de fechas FIFA, pero no nos toca decidir estas cosas. Pido a los dirigentes que tengan sensibilidad en este tema. América llega a tener hasta 10 jugadores de selección y es desventaja preparar un partido como éste sin tantos futbolistas como ahora.”
Para este encuentro, Jardine no podrá contar con elementos importantes dentro de cuadro titular, como Henry Martín, José Zúñiga, Isaías Violante y Alejandro Zendejas, por lo que probablemente recurrirá al uruguayo Rodrigo Aguirre como centro delantero.
La buena noticia para el timonel americanista es el regreso del mediocampista español Álvaro Fidalgo, quien estuvo ausente duran-te las últimas jornadas por una le-sión en la rodilla derecha, la cual sufrió en el clásico nacional ante Chivas.
De ganar este encuentro, correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, las Águilas podrían arrebatarle el liderato general al vigente campeón, Toluca, siempre y cuando éste último pierda su respectivo partido ante el Querétaro. Hasta el momento, el equipo azulcrema marcha sublíder con 27 puntos, uno menos que los Diablos Rojos (28).
En el caso de Cruz Azul, que ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, con 25 unidades, el triunfo le permitiría llegar a 28 puntos y ascender a las prime-ras posiciones.