Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. a11

Pese a la gran expectativa que ha generado en los años recientes el llamado clásico joven entre América y Cruz Azul, debido a la creciente rivalidad que existe entre ambas escuadras tras haberse enfrenta-do en duelos decisivos de instancias finales, el técnico de los de Coapa, el brasileño André Jardine, aseguró que este partido no es más importante que otros.

“Tengo respeto por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas, no sé si haya un clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el más indicado para mencionar algo así.

“En los años recientes ha sido un duelo que marca la diferencia en el torneo, de eso no hay duda, la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes, y parece que seguirá siendo así por bastante tiempo por cómo las directivas han armado los planteles, cada vez más fuertes”, mencionó ayer en conferencia de prensa de cara al encuentro que se llevará a cabo esta noche en el estadio Olímpico Universitario entre las Águilas y el conjunto cementero.

Asimismo, el timonel se quejó de tener que disputar un clásico tras una fecha FIFA, pues señaló que varios de sus jugadores regresaron con molestias y han tenido poco tiempo de descanso.

“Me siento perjudicado cuando se juegan clásicos después de fechas FIFA, pero no nos toca decidir estas cosas. Pido a los dirigentes que tengan sensibilidad en este tema. América llega a tener hasta 10 jugadores de selección y es desventaja preparar un partido como éste sin tantos futbolistas como ahora.”