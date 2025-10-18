▲ Las atletas mexicanas paralímpicas Perla Patricia Bárcenas (+86 kilogramos Legend y +86 Best lift) y Belén Sánchez (+86), quien en la imagen celebra, lograron tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting (levantamiento de pesas) en El Cairo, Egipto. Con este resultado, la delegación tricolor cerró su participación en el certamen con un total de seis preseas: un oro, una plata y cuatro de bronces. Foto Conade