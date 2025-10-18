Deportes
Ver día anteriorSábado 18 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/18. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Tricolores cierran con bronce en Egipto/
A nterior
S iguiente
 
Tricolores cierran con bronce en Egipto
Foto
▲ Las atletas mexicanas paralímpicas Perla Patricia Bárcenas (+86 kilogramos Legend y +86 Best lift) y Belén Sánchez (+86), quien en la imagen celebra, lograron tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting (levantamiento de pesas) en El Cairo, Egipto. Con este resultado, la delegación tricolor cerró su participación en el certamen con un total de seis preseas: un oro, una plata y cuatro de bronces.Foto Conade
Periódico La Jornada
Sábado 18 de octubre de 2025, p. a10
A nterior
S iguiente