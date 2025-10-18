Sábado 18 de octubre de 2025, p. a10
Austin. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) echó por tierra cualquier corriente crítica. Dominó la sesión clasificatoria del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas, y saldrá este sábado desde la primera posición de la carrera sprint en la Fórmula 1.
El tetracampeón mundial sigue de cerca a los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes ocupan la parte alta de la tabla general cuando faltan seis pruebas para terminar la temporada.
En el arranque del fin de semana, Verstappen le arrebató la pole de la sprint en el último suspiro a Norris, quien concluyó en segundo lugar a 0.071 segundos de Mad Max. Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre su coequipero, fue tercero a 0.380 en el Circuito de las Américas.
“Estoy muy emocionado, no encuentro otra palabra, feliz por lo que hicimos”, describió el piloto de Red Bull. “Fue un muy buen día para nosotros. Intentaré tener un buen comienzo y espero que logremos mantener un buen ritmo en el circuito”.
Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr (Williams) finalizaron en el sexto y séptimo lugar, por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue octavo.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue eliminado en el primer sector de la clasificación al terminar en el decimoséptimo lugar.
Horas antes, Norris marcó el mejor tiempo en la única tanda de ensayos libres del GP de Estados Unidos. Superó al alemán Nico Hülkenberg (Sauber), sorpresa de la sesión, y a Piastri.
El experimentado Hülkenberg llegó a liderar los cronos tras el sector dos y terminó interponiéndose entre los dos monoplazas de McLaren, los dos favoritos al título mundial.
Verstappen necesita de mejores resultados este fin de semana para seguir aspirando a desbancar a Piastri y Norris.