Austin. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) echó por tierra cualquier corriente crítica. Dominó la sesión clasificatoria del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas, y saldrá este sábado desde la primera posición de la carrera sprint en la Fórmula 1.

El tetracampeón mundial sigue de cerca a los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes ocupan la parte alta de la tabla general cuando faltan seis pruebas para terminar la temporada.

En el arranque del fin de semana, Verstappen le arrebató la pole de la sprint en el último suspiro a Norris, quien concluyó en segundo lugar a 0.071 segundos de Mad Max. Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre su coequipero, fue tercero a 0.380 en el Circuito de las Américas.

“Estoy muy emocionado, no encuentro otra palabra, feliz por lo que hicimos”, describió el piloto de Red Bull. “Fue un muy buen día para nosotros. Intentaré tener un buen comienzo y espero que logremos mantener un buen ritmo en el circuito”.