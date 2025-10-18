De la Redacción

Sábado 18 de octubre de 2025

Con una espectacular actuación del astro japonés Shohei Ohtani, que incluyó tres cuadrangulares, los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Major League Baseball (MLB), vencieron ayer 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee para conseguir el ansiado boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva.

El buen desempeño del lanzador asiático, quien ponchó a 10 bateadores y puso en ventaja a los Dodgers en la entrada inicial gracias a su primer jonrón, le permitió al equipo angelino barrer 4-0 a su rival en la serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que se convirtió en el primer campeón defensor en llegar a la pelea por el título desde los Filis de Filadelfia de 2009.

Ohtani conectó su segundo cuadrangular del encuentro en la parte baja de la cuarta entrada, un batazo de 469 pies que puso la pizarra 4-0 en favor del equipo de Los Ángeles. Mientras el tercero llegó en la parte baja de la séptima entrada, con lo que consiguió el 5-0.

El japonés es el primer jugador en la historia en una postemporada que siendo pitcher (lanzó durante seis entradas) conecta tres cuadrangulares, que lo convirtieron anoche en el Jugador Más Valioso con números récords.

Milwaukee recortó distancias (5-1) con una anotación de Caleb Durbin en el octavo episodio, pero ya no tuvo tiempo de alcanzar a su rival en el marcador.

La encomienda de los Cerveceros, de ganar el cuarto juego de la serie para forzar a un quinto encuentro, era casi imposible, pues sólo un equipo ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yanquis de Nueva York.

Por otra parte, el venezolano Eugenio Suárez le devolvió la vida ayer a los Marineros de Seattle con un grand slam que selló el triunfo 6-2 sobre los Azulejos de Toronto y los colocó a un paso de la primera Serie Mundial de su historia.