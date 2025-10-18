▲ Tras superar una trombosis, el alero (derecha) vendrá al país con su equipo, los Pistones de Detroit, que enfrentarán el 1º de noviembre al Heat de Miami en la Arena Ciudad de México. Foto Ap

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 9

Ausar Thompson robó reflectores desde que fue elegido en 2023 junto con su hermano gemelo Amen entre los primeros cinco jugado-res en el draft de la NBA; sin embargo, una trombosis venosa lo puso en pausa en su primera temporada de profesional. Ahora, ya recuperado, ve en su próxima visita a México con los Pistones de Detroit como una oportunidad para demostrar su potencial y vivir una experiencia diferente con los aficionados tricolores.

“Sabía que podía volver a lo que fui. Eso me enseñó que puedo superar cualquier cosa. Incluso cuando pareciera una gran recuperación, para mí ha sido algo mínimo”, dijo el basquetbolista al hablar sobre el coágulo sanguíneo que le fue detectado en marzo de 2024 y por el cual estuvo fuera de las canchas hasta noviembre de ese año.

Thompson fue parte de los tres jugadores de la NBA, junto con Damian Lillard y Victor Wemban-yama, que fueron diagnosticados en un mismo año con un coágulo de sangre, situación médica que antes era minimizada por los basquetbolistas y, tras el caso de Chris Bosh, integrante del Heat de Miami, en 2015 comenzó a ser tratado de manera más minuciosa, de acuerdo con el portal The Athletic.

Como uno de los jugadores promesa de la NBA, Ausar se prepara ahora con Detroit para el duelo que sostendrá el 1º de noviembre frente a los Mavericks de Dallas en su visita a la Arena Ciudad de México.