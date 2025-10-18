▲ Yesica Nery Plata (izquierda) y Lulú Juárez tendrán hoy su debut en Estados Unidos, donde sí han respetado su jerarquía de campeonas mundiales y serán las estelares de la cartelera. Foto CMB

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 9

La idea de una carrera sepultada de manera prematura rondó la mente de Yesica Nery Plata; había sido campeona, pero dejó sus cinturones por un embarazo que no llegó a término. Ahora, tras superar una depresión y estar en pausa más de un año, retorna este sábado con la oportunidad de oro: recuperar el cetro minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que posee Lulú Juárez en Estados Unidos como la primera mexicana que firma con la promotora del youtuber Jake Paul, quien rompió la brecha salarial para las mujeres al pagar más de un millón de dólares a la puertorriqueña Amanda Serrano.

“El cambio ha sido verdaderamente drástico en comparación con lo que nos pagaban. Si la pelea hubiera sido en México, tanto la bolsa de Lulú como la mía habrían sido mínimas. La promotora de Jake Paul no se anda como promesas, con hechos demuestra que puede haber cambios”, dice Nery Plata a La Jornada sin detallar la cifra que recibirá por el combate.

El éxito y la incertidumbre son senderos que ya recorrió la pugilista. Cuando estaba ante las puertas de la consolidación tras coronarse hace dos años con el título minimosca, pasó de ser la campeona referente del boxeo mexicano a encontrarse de manera inesperada sin el respaldo de una promotora.

“Después de que desafortunadamente no se dio el embarazo, vinieron meses duros para mí, me enfrenté a un colapso total, caí en una depresión muy fuerte. Llegué a pensar que mi carrera había terminado, que nadie me daría una nueva oportunidad”, reveló.

Pero aun frente a un escenario que rompía con sus aspiraciones, Yesica no soltó al boxeo. Todavía se le veía entrenar con su padre Óscar Nery en las calles de la delegación Venustiano Carranza en las inmediaciones del mercado Jamaica, donde ha trabajado desde joven, incluso cuando ostentaba su cinturón de monarca mundial, pues la paga en el boxeo no era suficiente.

Todo cambió apenas hace tres meses, cuando se vio sorprendida por un contrato de Jake Paul, influencer que busca redefinir los contratos laborales femeniles con salarios y trato dignos. El acuerdo no sólo permitiría a Yesica regresar a pelear, sino que le daba la posibilidad de obtener un salario decoroso, pues la promotora del estadunidense hizo historia en 2022 al ser la primera en pagar una bolsa de un millón de dólares en el duelo entre Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor.