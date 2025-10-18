▲ Portada del álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y bajo ésta, The Klön Concert, de Keith Jarrett. Luego, Miles Davis y su trompeta, y Pablo Casals con su contrabajo. Foto tomadas de Wikipedia

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. a12

Lo esencial en la vida es el amor, la salud, comer, la familia, los amigos, el trabajo, la lectura, la música…

Los libros en el hogar iluminan las estancias. Los de cocina, junto al refri, frente a la estufa. Los de poesía, siempre a la mano. Los de trabajo, a la vista. Los de mero placer, por todas partes.

Los discos, ay, los discos. Con decirles que en Rayuela, la novela de Julio Cortázar, los discos están hasta en el lavabo.

Debo confesar que, cuando se me terminaron las paredes con cuadros, libros y discos, un amigo me fabricó una vitrina para guardar libros cuyo frente es un vitral que reproduce un óleo de Modigliani y el único lugar disponible era… junto al lavabo, y así hice honor a La Maga, Oliveira, Rocamadour, Etienne, Perico, Gregorovius, Baps, Wong, Berthe Trepart (la Molly Bloom de Cortázar), Talita, Traveler, los personajes de esa novela tirados en el piso cebando mate y escuchando música.

Cito algunos pasajes de Rayuela:

“Gregorovius suspiró y bebió más vodka. Lester Young, saxo tenor, Dickie Wells, trombón, Joe Bushkin, piano, Bill Coleman, trompeta, John Simmons, contrabajo, Jo Jones, batería. Four O’Clock Drag. Sí, grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río, blues arrastrándose, probablemente quería decir lagarto de tiempo, arrastre interminable de las cuatro de la mañana.

Otro:

“–Ah, merde alors –dijo Etienne mirándoles furiosa. El vibráfono tanteaba el aire, iniciando escaleras equívocas, dejando un peldaño en blanco saltaba cinco de una vez y reaparecía en lo más alto, Lionel balanceaba Save it, Pretty Mamma, se soltaba y caía rodando entre vidrios, giraba en la punta de un pie, constelaciones instantáneas, cinco estrellas, tres estrellas, 10 estrellas, las iba apagando con la punta del escarpín, se hamacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano y toda la orquesta entró en la caída final, una trompeta bronca, la tierra vuelta abajo, volatinero al suelo…”

Más:

“Al final de un cuarteto de Haydn La Maga se había quedado dormida” y entonces Oliveira, para no despertarla, cito de memoria, en lugar de levantarse a apagar correctamente el tocadiscos, jaló el cordón del enchufe y el disco siguió girando y el sonido desapareció de las bocinas y se quedó chirriando cada vez más lento, pesado y lento, en la púa sobre las estrías del disco, como una locomotora que desinfla su sonido poco a poco, inexorablemente, porque no hay locomotora ni amor que frenen súbito.

Esta es la tercera entrega relativa a la relación de usted, hermosa lectora, amable lector, con los discos. En las semanas anteriores cité en este espacio las experiencias que generosamente compartieron los lectores en Facebook respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál fue el primer disco que compraste en tu vida?

Ahora la pregunta es: ¿qué significado tiene en tu vida tu discoteca personal? Y una pregunta complementaria, obligatoria: ¿qué joyas musicales aprecias más de ese conjunto de discos?

Como en las ocasiones anteriores, pongo mi experiencia:

El álbum doble, carátula blanca con la foto al centro del pianista en actitud zen, Köln Concert, de Keith Jarrett. Versión en acetato que de tanto escucharlo el devenir ha agregado más música: gis, bruma, saltitos repentinos, la escritura de la púa del disco sobre los surcos. Siembra, cultivo y cosecha.

Los discos de Pink Floyd en vinilo. También con su respectivo gis, su música del tiempo vivido. La vida flotando con los ojos cerrados, viajando por el cosmos con la guitarra de David Gilmour y sus tres camaradas.

El álbum Kind of Blue, de Miles Davis, que suena en mi mente de cuando en cuando, con su cantinela, su zarabanda, sus ritornelos, la trompeta con sordina y el mejor trabuco de jazz en la historia.