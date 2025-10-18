Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 5

Guanajuato, Gto., No hay multitudes que puedan opacar el caudal de misterios que posee Guanajuato. Uno de ellos está relacionado con la visita de Thomas Ruggles Pynchon (1937, Nueva York). Cuenta la leyenda que el autor, que nunca otorgó una entrevista y del que casi no se conocen fotografías, escapó por una ventana de su cuarto de hotel en Ciudad de México, perseguido por un reportero y un fotógrafo de The New York Times.

Tanto el entrevistado, el ensayista y editor Franco Félix, como el entrevistador, tuvieron acceso a las cartas del famosamente enigmático Thomas Pynchon durante su visita a México, luego del lanzamiento de V., su primera y laureada novela, editada en 1963.

La correspondencia se conserva dentro del archivo Ransom, de la Universidad de Texas, en Austin; son cartas de Pynchon a un amigo durante su estadía en México.

Se pueden consultar de manera individual, pero rige sobre ellas una estricta prohibición de difusión pública, que Félix sufrió luego de ganar un premio de ensayos que analizaba el material: “dijeron que no podían permitir que se publicara algo así, con su permiso, porque eso iba a reventar la presa, la barrera de contención: todos iban a querer lo mismo. En pocas palabras, me dijeron que no, para ser parejos con los demás pynchonianos del mundo.

“Por supuesto que esto me desanimó un montón, pero no me quedé con los brazos cruzados; entonces, transcribí y parafraseé las cartas y puse un pin en cada una para quien las quiera consultar. Es decir, no me pueden demandar por decir a todo el mundo a dónde ir a leer sus textos personales, ¿cierto? Da igual. Estaría divertido.”

Esa es la historia de cómo quedó inédita la primera versión del libro de Félix, El ingeniero que huyó por la ventana, ganador del premio de Bellas Artes Malcom Lowry.

“Celebro su renuncia al ojo público”

A pesar del golpe, Félix parafraseó las cartas, y no disminuyó su interés: “La negativa no cambió mi perspectiva sobre él; al contrario, cada día que pasa celebro más su discreción y su renuncia al ojo público”.