Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., Grupo de gran presencia en festivales musicales en el exterior, Sonido Gallo Negro combina cumbia con sicodelia y una dosis de rock, logrando un resultado original, que invita a bailar a quién lo escuche.

En Los Pastitos, foro habitual del Festival Internacional Cervantino (FIC), el adolescente pasa en un instante del coloquial: “no mames”, al: “¿me permitirías bailar la siguiente canción?” El público enganchado arenga al grupo con las manos arriba; están tocando un cover de Das Model, canción de los alemanes Kraftwerk, que en una de sus versiones en español fue traducida así: “Es modelo y le encanta desfilar. / De la pasarela no se quiere bajar. / Es modelo y no la puedes tocar. / Sólo con la cámara la puedes alcanzar”.

La primera aproximación en cumbia de la canción fue realizada por el chileno-alemán Uwe H. Schmidt, que usa los alias Atom Tm y Señor Coconut.

Siguiendo con la temática femenina, los músicos de Sonido Gallo Negro siguen con A Minha Menina, del grupo brasilero Os Mutantes, editada en su disco homónimo de 1968, acaso la cumbre del rock hecho en Sudamérica.

La versión original cuenta que la amada línea: “hizo que se esconda la Luna plateada y aparezca el Sol dorado”. Es una canción de amor tradicional, compuesta por Jorge Ben y el magnífico arreglista Rogério Duprat, inspirada en My Girl, de Smokey Robinson.