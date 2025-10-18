Sábado 18 de octubre de 2025, p. 4
Guanajuato, Gto., Grupo de gran presencia en festivales musicales en el exterior, Sonido Gallo Negro combina cumbia con sicodelia y una dosis de rock, logrando un resultado original, que invita a bailar a quién lo escuche.
En Los Pastitos, foro habitual del Festival Internacional Cervantino (FIC), el adolescente pasa en un instante del coloquial: “no mames”, al: “¿me permitirías bailar la siguiente canción?” El público enganchado arenga al grupo con las manos arriba; están tocando un cover de Das Model, canción de los alemanes Kraftwerk, que en una de sus versiones en español fue traducida así: “Es modelo y le encanta desfilar. / De la pasarela no se quiere bajar. / Es modelo y no la puedes tocar. / Sólo con la cámara la puedes alcanzar”.
La primera aproximación en cumbia de la canción fue realizada por el chileno-alemán Uwe H. Schmidt, que usa los alias Atom Tm y Señor Coconut.
Siguiendo con la temática femenina, los músicos de Sonido Gallo Negro siguen con A Minha Menina, del grupo brasilero Os Mutantes, editada en su disco homónimo de 1968, acaso la cumbre del rock hecho en Sudamérica.
La versión original cuenta que la amada línea: “hizo que se esconda la Luna plateada y aparezca el Sol dorado”. Es una canción de amor tradicional, compuesta por Jorge Ben y el magnífico arreglista Rogério Duprat, inspirada en My Girl, de Smokey Robinson.
Para este momento de la presentación, la entrega del público es total y se retroalimenta con la energía del grupo; no hay un código de vestimenta ni de baile, y eso ayuda a no estar pendiente de la mirada del otro. Sólo hay un breve intervalo en el disfrute cervantino cuando integrantes de la policía se entrometen entre el público buscando no sé sabe bien qué: ¿Cuál es el punto de inmiscuirse en el placer ajeno cuando no hay ningún altercado? Sin ilícitos que perseguir, se toman una selfi con un joven asistente al show.
Destacó la actuación del thereminista y diseñador gráfico del grupo, el Dr. Alderete. Es curioso pensar que cuando el inventor ruso Leon Theremin creó el instrumento que lleva su nombre en 1920, la cumbia era un estilo musical que estaba dando sus primeros pasos.
La intensidad no baja cuando Sonido Gallo Negro se aboca a sus propias composiciones, que van desde el disco Cumbia salvaje (2011) hasta Paganismo (2022). “Desde acá se ve cabrón”, observan arriba del escenario.
Culminando, ceden al pedido del público y tocan varios bises, incluyendo uno que suena como Secret Agent Man, del guitarrista Johnny Rivers, canción sobre un agente secreto que “probablemente no vivirá para ver un mañana”.